Москва, 4 марта, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Благодаря усилиям России мир движется к многополярности. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн

«Мир движется к многополярности благодаря усилиям России, но западные страны начали противодействовать. Поэтому появилась ситуация на Украине», — отметил Хлайн.

Он назвал Россию дружественной страной, посещая которую в 11 раз премьер чувствует себя как дома. Глава правительства Мьянмы выразил благодарность за поддержку на международной арене и подчеркнул, что Нейпьидо поддерживает политику Москвы, в том числе в вопросе украинского конфликта.

Как сообщалоИА Регнум, в ходе начавшихся переговоров Путин назвал хорошим потенциал для развития отношений России и Мьянмы. За прошлый год товарооборот вырос на 40%, добавил глава государства.

В январе Путин направил премьер-министру Мьянмы поздравление с 77-й годовщиной независимости страны. Отношения между Россией и Мьянмой основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил высокий уровень развития российско-мьянманских отношений. Он выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между странами поспособствует обеспечению мира и безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.