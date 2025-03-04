Москва, 4 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27» с космодрома Байконур состоится 8 апреля. Об этом 4 марта сообщила госкорпорация Роскосмос.

РИА Новости

Там отметили, что уже прошло заседание Главной медицинской комиссии, посвященное космонавтам экипажей МКС-73.

«По его результатам вынесено заключение о годности космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева к космическому полёту», — указано в Telegram-канале организации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции, чтобы подготовить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27» и возвращение «Союза МС-26», запланированные на весну 2025 года. На борту МКС в настоящее время находится экипаж 72-й длительной экспедиции, в состав которого входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг и Барри Уилмор.

На корабле «Союз МС-27» на станцию с российскими космонавтами отправится астронавт NASA Джонатан Ким. На корабле «Союз МС-26» на Землю вернутся Овчинин, Вагнер и Петтит. Госкорпорация также приняла решение с 2025 года увеличить длительность полёта российских экипажей на МКС до 7–9 месяцев. Подобная мера позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года.