Вашингтон, 4 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Решение о том, возобновят ли США военную помощь Украине, зависит только от американского президента Дональда Трампа, но пока глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом 4 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Jim LoScalzo/POOL. Global Look Press

«Президент Трамп хочет заключить соглашение, но, к сожалению, пока что оказывается, что президент Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении», — отметила она в эфире телеканала Fox News.

Левитт подчеркнула, что при любых условиях сделки по Украине обе стороны останутся недовольны, и главе киевского режима нужно это понять.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Трамп в ходе встречи в Белом доме потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Украинский политик выступил резко против этого и устроил перепалку в присутствии журналистов.

3 марта представитель Белого дома заявил, что Трамп сосредоточен на мире, в отличие от Зеленского. США ожидают, что их партнеры также будут привержены этой цели, поэтому было принято решение приостановить помощь Украине, чтобы способствовать урегулированию конфликта.

Reuters, ссылаясь на источник, 4 марта сообщило, что около 4:30 мск США приостановили военную помощь Украине. Эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также назвал решение Вашингтона самым большим вызовом за последние десятилетия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что США до настоящего времени оставались основным поставщиком оружия для киевского режима. Если американская сторона действительно приостановит военную помощь, это станет лучшим вкладом в урегулирование украинского конфликта.