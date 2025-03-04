Москва, 4 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. У отношений России и Мьянмы очень хороший потенциал для развития. Об этом 4 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн

«Отношения между нашими странами, действительно, развиваются поступательно. За прошлый год товарооборот вырос на 40%. Это хороший показатель», — сообщил российский лидер, открывая переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Ожидается, что по итогам визита, стороны сделают совместное заявление и подпишут ряд документов по дальнейшему развитию российско-мьянманского сотрудничества.

Как ранее передавало ИА Регнум, в январе российский лидер поздравил премьер-министра Мьянмы с 77-й годовщиной независимости страны. Отношения между двумя государствами основаны на традициях дружбы и взаимоуважения, добавил Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал высокий уровень развития российско-мьянманских отношений.

Более того, в марте 2023 года «Росатом» объявил о намерении, построить в Мьянме АЭС малой мощности, что окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику страны. В ответ на это Хлайн отметил, что применение ядерных технологий также поспособствует социально-экономическому развитию Мьянмы.