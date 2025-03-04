Минусинск, Красноярский край, 4 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края в квартире нашли мертвых пожилых супругов. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Тела нашли родственники, которые приехали навестить пенсионеров, потому что те долго не выходили на связь.

«4 марта 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Тимирязева города Минусинска тел 66-летнего мужчины и его 66-летней супруги с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

На место происшествия приехали правоохранительные органы. Они устанавливают детали произошедшего и ищут преступника. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в полицию поступило заявление о пропаже экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Полиция нашла в квартире Тарховых фрагменты тел.

По подозрению в убийстве супругов задержали их внучку. Выяснилось, что она продала машину деда и в течение месяца отправляла SMS-сообщения с его телефона и телефона своей бабушки. По версии следствия, женщина убила родственников из-за денег, расчленила трупы и постепенно выносила фрагменты тел из квартиры.

По решению суда Тархову 5 февраля заключили под стражу. Сына подозреваемой поместили в приют, сообщалось, что его заберет отец, живущий в Израиле.

Позже обвиняемая призналась в убийстве. Она рассказала, что у нее был сообщник — знакомый мужчина, который выехал за пределы области. Его объявили в розыск.