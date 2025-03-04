Лондон, 4 марта, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Самый крупный и старый айсберг мира А23а прекратил дрейф и, вероятнее всего, вновь сел на мель недалеко от острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов. Об этом 4 марта сообщила Британская антарктическая служба (BAS).

Cpl Tom Cann Raf/Global Look Press

По данным службы, с течением времени А23а распадется на более мелкие части под действием теплой океанической воды. Специалисты также добавили, что айсберг может повлиять на окружающую среду, так как питательные вещества, высвободившиеся в результате его таяния, могут повысить доступность пищи для всей региональной экосистемы.

Специалисты отмечают, что ситуация не связана с глобальным потеплением, потому что айсберги являются частью жизненного цикла антарктических ледяных щитов и способны откалываться время от времени от шельфовых ледников. Однако ученые уточнили, что с 2000 года прямое таяние ледяных шельфов усилилось, что можно объяснить изменением климата.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля от айсберга откололась глыба размером около 80 кв. км, что составило около 2% от ледяного гиганта. Специалисты отмечали, что площадь А23а во время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года сократилась почти на 11%.

Ранее океанограф из Британской антарктической службы Эндрю Мейерс заявил, что самый большой в мире айсберг под названием A23а может столкнуться с британским островом Южная Георгия, расположенным в южной части Атлантического океана.

Площадь А23а превышает 3,6 тыс. кв. км, а толщина составляет 400 м. Кусок откололся в 1986 году от Антарктиды и начал движение на север, но быстро застрял и почти 40 лет не двигался. Возобновил свой путь он в 2020 году, со временем угодив в подводную воронку. Однако в декабре 2024 года учёные зафиксировали, что айсберг начал двигаться на север.