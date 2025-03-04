Вашингтон, 4 марта, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп относится партнерски к своему российскому коллеге Владимиру Путину, а к главе киевского режима Владимиру Зеленскому — враждебно. Об этом 4 марта заявил американский портал Axios.

Lehtikuva Heikki Saukkomaa/Global Look Press

«Его отношение к Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому — как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, Белый дом предпринял целых пять шагов, в интересах России: попросил министерство финансов и госдеп определить антироссийские санкции, которые можно было бы ослабить и приказал приостановить наступательные кибер — и информационные операции против Москвы.

Кроме того, Трамп призвал к проведению выборов на Украине, выступил против принятия антироссийской резолюции ООН и приостановил поставки военной помощи на Украину, добавляет портал.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 февраля была принята резолюция Совбеза ООН, согласно которой ответственность за украинский кризис не возлагается ни на одну из стран, однако необходимо как можно скорее установить мир между Москвой и Киевом. За документ проголосовали Россия, Китай, США и еще семь государств.

Затем 3 марта агентство Reuters сообщило, что Трамп поручил составить список тех санкций против РФ, которые можно смягчить. Отмечается, что это могут быть послабления для отдельных юридических и физических лиц, в том числе для ряда бизнесменов из России.

На следующее утро источник Reuters заявил, что американская военная помощь Киеву была прекращена на фоне перепалки, произошедшей 28 февраля в Белом доме. Тогда украинская сторона выразила нежелание прекращать военные действия, несмотря на позицию Трампа об установлении перемирия.

Кроме того, военный эксперт, политолог и капитан 1 ранга Василий Фатигаров в беседе с ИА Регнум рассказал, что США, как и 80 лет назад, занимает сторону, побеждающую в конфликте, а страны Евросоюза — проигравшие. По мнению эксперта, Россия одержит победу в спецоперации при любом раскладе, и в Белом доме это быстро поняли.