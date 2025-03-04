Прага, 4 марта, 2025, 16:34 — ИА Регнум. В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом 4 марта сообщил портал Novinky. cz.

Patrick Pleul/DPA/TASS

«Мы осведомлены о ситуации и работаем над ее решением», — заявил министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек.

По его словам, чешские нефтеперерабатывающие заводы были готовы к этой ситуации. Он добавил, что у республики есть надежная система государственных резервов.

«Поэтому я должен еще раз заверить всех, что нефти для нужд домохозяйств и предприятий достаточно», — заявил чиновник.

По его словам, если поставки по «Дружбе» не возобновятся, Чехия перейдет на поставки по итальянскому нефтепроводу TAL+. Технически он уже готов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря внезапно прекратилось поступление нефти в Чехию по «Дружбе». Власти республики обвинили Россию в «проволочках». Со своей стороны «Транснефть» заявила, что поставки нефти по трубопроводу на российской территории осуществлялись штатно. Через два дня поступление нефти возобновилось.

В январе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика может отказаться от поставок российской нефти. Это связано с тем, что модернизация TAL завершилась, пояснил он. Через неделю агентство Reuters сообщило, что в скором времени будет начато тестирование итальянского трубопровода. Также необходимо провести сертификацию.