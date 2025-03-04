В Киеве испугались потери новых территорий после остановки помощи от США
Politico: остановка США помощи Украине приведет к дальнейшей потере территорий
Киев, 4 марта, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Решение США о приостановке военной помощи Украине обернется для последней новыми потерями территорий. Об этом 4 марта пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По его словам, приостановка военной помощи от США сохраняет возможность возобновления таких поставок, потому что является мерой принудительной дипломатии, а не разрывом отношений.
«Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — рассказал украинский чиновник.
По его мнению, такое решение Вашингтона «будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий», однако не будет способствовать поражению Киева в конфликте. При этом чиновник выразил надежду на то, что военная помощь от США возобновится.
Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters ранее написало, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США была прекращена. Уточнялось, что такое решение было принято для пересмотра параметров помощи и понимания, помогает ли она в разрешении конфликта.
Руководство США приняло такое решение на фоне состоявшейся 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе нее американский президент указал на неминуемость мирных переговоров, в то время как Зеленский высказался за продолжение военных действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также пытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурно выругаться.
Американский лидер после этого попросил Зеленского досрочно покинуть Белый дом, их совместную пресс-конференцию отменили, и также не была подписана сделка по полезным ископаемым на Украине.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 марта заявил, что украинские формирования из-за приостановки американской военной помощи в первую очередь ощутят нехватку снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) и для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта назвал решение Трампа о приостановке отправки всей военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию конфликта. Он добавил, что страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона от поставок оружия на Украину.