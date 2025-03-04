Москва, 4 марта, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Великобритания и Франция в первую очередь могли бы принять главу киевского режима Владимира Зеленского, если он решит покинуть Украину. Такое мнение 4 марта высказал политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Когда [американский предприниматель, глава комитета эффективности госуправления (DOGE)] Илон Маск заметил, что Зеленскому стоит покинуть Киев и уехать в нейтральную страну — он просто сказал очевидное. Даже выразил некоторую заботу об украинском политике», — уточнил политолог в интервью RT.

Он добавил, что Зеленского, вероятно, ждут многочисленные расследования после ухода от власти. По мнению политолога, Франция и Великобритания подойдут главе киевского режима больше всего, потому что эти государства традиционно предоставляют убежище политикам, оказавшимся в сложной ситуации.

Орлов также назвал среди возможных вариантов Польшу, Израиль, Турцию и Австралию. Канаду эксперт предложил не рассматривать из-за многочисленной украинской диаспоры в стране.

«Зеленскому вряд ли захочется ежедневно сталкиваться с соотечественниками, чьи ожидания он не оправдал», — сказал политолог.

Еще одним вариантом Орлов назвал Аргентину, уточнив, что страна уже принимала спорные фигуры.

«Нынешнее руководство Аргентины относится к Зеленскому благожелательно, что добавляет Буэнос-Айрес в список возможных вариантов», — заключил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Маск предложил Зеленскому покинуть пост и уехать с Украины в обмен на амнистию в нейтральной стране. Он сделал такое заявление в ответ на публикацию одного из американских журналистов, который писал, что «Зеленский знает о том, что его силы кончатся тогда, когда кончится конфликт».

3 марта Маск прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа о «худшем заявлении», которое мог сделать Зеленский. Он обвинил главу киевского режима в желании вечно продолжать конфликт и коррупционную «мясорубку». Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции в Лондоне, когда он отметил, что до окончания украинского конфликта еще очень далеко.

Президент России Владимир Путин 19 декабря высказал мнение, что в будущем Зеленский может покинуть Украину, как это уже сделали некоторые другие руководители киевского режима. Путин предположил, что Зеленского «возьмут на содержание» в одной из западных стран, чьи интересы он сейчас обслуживает.