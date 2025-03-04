Москва, 4 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении ответственности за несообщение о подготовке диверсий. Документ обсудили 4 марта на пленарном заседании.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Изменения касаются статьи 205.6 Уголовного кодекса. Она предусматривает штраф до 100 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок за неинформирование о готовящихся преступлениях террористической направленности.

Законопроект предусматривает включение нормы о наказании за несообщение о лицах, которое готовят, совершают или совершили хотя бы одну диверсию.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года правительство поддержало поправки к Уголовному кодексу РФ о наказании до 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв пояснил, что они важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага.

В январе 2025 года в Совете Федерации предложили замораживать счета и имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Из текста законопроекта следует, что решения о блокировке имущества будет принимать соответствующий межведомственный координационный орган при наличии «достаточных оснований».