Москва, 4 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Группа «ФосАгро» и ОАО «РЖД» подписали договор о взаимодействии для повышения надёжности снабжения аграриев минеральными удобрениями. Компании договорились интенсифицировать совместную работу по эксплуатации подвижного состава «ФосАгро» на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ПАО «ФосАгро», специалисты компании и ОАО «РЖД» определят полигоны курсирования парка грузовых вагонов, произведут нормирование их следования как в гружёном, так и в порожнем состоянии. Это позволит перевозить необходимый объём грузов меньшим количеством вагонов, в первую очередь за счёт снижения времени оборота вагона. Таким образом «ФосАгро» снижает эксплуатационные затраты на аренду дополнительного подвижного состава, а ОАО «РЖД» минимизирует нерациональные перемещения подвижного состава, повышает качество перевозочного процесса. Так, при сопоставимых объемах в марте «ФосАгро» планирует использовать на тысячу вагонов меньше, чем в январе.

Предприятия группы «ФосАгро», грузооборот которых по железной дороге в 2024 году превысил рекордную отметку в 30 млн тонн, являются одним из крупнейших грузоотправителей страны. По железным дорогам осуществляются перевозки апатитового концентрата — основы экологичных минеральных удобрений «ФосАгро», добываемого в Мурманской области, а также готовой продукции, производимой промышленными комплексами в Вологодской, Ленинградской и Саратовской областях. «ФосАгро» занимает первое место по погрузке на Октябрьской железной дороге, а также третье место — на Северной и четвертое место — на Приволжской.

«Мы находимся в постоянном партнёрском диалоге с компанией РЖД, поэтому первыми из грузоотправителей откликнулись на просьбу коллег произвести нормирование наших вагонов и вместе осуществлять расчеты движения наших поездов по железнодорожным полигонам. Итогом этой работы станет повышение эффективности логистических цепочек, что позволит нам точнее планировать производственные процессы: вовремя снабжать предприятия группы «ФосАгро» и наших партнёров апатитовым концентратом и сырьем для выпуска удобрений, а сельхозпроизводителей — агрохимической продукцией. Особенно важно это в пиковые периоды весенних и осенних полевых кампаний, когда требуется обеспечить бесперебойные поставки больших объемов минеральных удобрений аграриям в разных регионах России», — отметил заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.

За последние пять лет компания «ФосАгро» вложила в развитие собственной железнодорожной инфраструктуры почти 20 млрд рублей. На сегодняшний день собственный подвижной состав предприятий «ФосАгро» представлен более чем 9000 вагонов различных типов, а также современным контейнерным парком на 8000 единиц. В рамках программы реновации в 2024 году компания закупила два электровоза и три тепловоза полностью российского производства, 29 вагонов-самосвалов повышенной грузоподъемности и внедрила передовые технологии искусственного интеллекта для повышения эффективности осмотра железнодорожных составов.