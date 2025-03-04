Вашингтон, 4 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский явно показал, что не желает принимать какое-либо участие в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом 4 марта заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Меня не волнует, что Зеленский говорит обо мне или о ком-либо еще, однако он показал очевидное нежелание участвовать в мирном процессе», — заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с президентом Дональдом Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне.

4 марта Reuters со ссылкой на источник сообщило, что около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. Это подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.