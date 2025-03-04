Белград, 4 марта, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В результате потасовки, устроенной 4 марта в скупщине (парламенте) Сербии представителями оппозиции, пострадали три женщины-депутата, одна из которых находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщило издание Kurir.

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По данным журналистов, Жасмине Каранак в голову попала светошумовая граната, ей также прыснули в лицо перцовым баллончиком. Кроме того, из-за задымления стало плохо беременной Соне Илич. У Ясмины Обрадович в результате потасовки произошел инсульт. Всех их госпитализировали.

Депутат Ана Брнабич сообщила, что Обрадович находится в тяжелом состоянии, ее жизни угрожает опасность. Кроме того, врачи борются за жизнь ребенка Илич.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля на первом заседании весенней сессии скупщины депутаты «Зелено-левого фронта» устроили потасовку, они жгли фаеры и дымовые шашки, а также бросались яйцами. Они попытались сорвать заседание, устроив беспорядок после принятия большинством повестки заседания.

Инцидент прошел на фоне протестов, которые с ноября 2024 года проводят студенты и оппозиционные партии. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 15 человек при обрушении козырька над входом на железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад.

2 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть президента страны Александра Вучича, но у них нет шансов. По его мнению, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы правиться с обязанностями главы республики.