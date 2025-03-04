Москва, 4 марта, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Кремль за последние дни не получал запроса на телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля, поступали ли сигналы о желании организовать беседу двух глав государств от Елисейского дворца.

«Нет», — процитировало ответ Пескова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля Макрон заявил о готовности переговорить с Путиным «в подходящий момент» в цикле урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что никогда не объявлял об отправке сухопутных войск на Украину, и планов у Парижа таких пока нет.

Европейские чиновники в беседе с газетой The Wall Street Journal 23 февраля заявили, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению.

Позднее президент Франции назвал невозможной конфискацию замороженных российских активов, так как это противоречит международному праву. Однако он допустил, что прибыль от этих активов может быть использована для помощи киевскому режиму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это призвал французские власти назвать международный правовой документ, который разрешает использование прибыли от того, что было, по сути, украдено. Глава МИД также назвал наглостью дискуссии, ведущиеся в Европе о направлении на Украину миротворцев.