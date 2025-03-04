Москва, 4 марта, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Москвы утвердило победителя торгов на создание по концессии проекта платной автодороги общего пользования от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Им стала компания «ДМ — Магистральная», одним из участников которой является «ГПБ-Инфраструктурный холдинг» (входит в группу «Газпромбанка»).

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Магистраль Ленинградское шоссе — 3-я Магистральная улица представляет собой крупнейший дорожный проект в пределах МКАД. Протяженность четырехполосной автомобильной дороги составит 22,5 км, а ее ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2028 года.

Первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Бруссер отметил, что строительство новых дорог — одно из ключевых направлений работы, которую ведет «Газпромбанк» в рамках стратегии инфраструктурного #МЕГАИГРОКа.

«Мы уже не впервые работаем по концессии в Московском регионе, в частности, участвовали в создании Мытищинской хорды и ЦКАД, финансируем строительство Лыткаринской платной дороги и автодорогу Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Проект «Ленинградское шоссе — 3-я Магистральная улица» станет важной составляющей нашего опыта и экспертизы», — отметил Бруссер.

По его словам, данной инициативой Москва продолжает серьезную работу по созданию комфортной городской среды и повышению связанности столичных агломераций.

Новая магистраль соединит север города с деловым центром «Москва-Сити» и Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева. Она будет пересекать Волоколамское, Ленинградское, Хорошевское шоссе и Северо-Западную хорду.

Дорогу построят в рамках концессионного соглашения. По предварительным оценкам, капитальные затраты на возведение магистрали составят около 200 млрд рублей. «Газпромбанк» выступает как участник концессионной компании через дочернюю компанию «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», а также как организатор финансирования и финансовый консультант.