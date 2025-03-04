Вашингтон, 4 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Первое американское гиперзвуковое оружие Dark Eagle пока не доказало своей эффективности. Об этом 4 марта заявил обозреватель Bloomberg Энтони Капаччо.

(сс) army. mil Пусковая установка LRHW

Он напомнил, что Пентагон намерен развернуть свое первое гиперзвуковое оружие к 30 сентября 2025 года. По данным Капаччо, в американском минобороны заявляют, что гиперзвуковому оружию еще только предстоит доказать свою эффективность в бою. Кроме того, для эффективного использования необходимо произвести достаточное количество высокоманевренных ракет, прежде чем принять их на вооружение.

Пенагон с 2018 года инвестировал более $12 млрд в попытки разработать, испытать и развернуть гиперзвуковые ракеты, напомнил Капаччо. Он отметил, что поставка новых ракет будет серьезной проверкой обещания министра обороны США Пита Хегсета повысить эффективность американского оружия и догнать в этом отношении Россию. Еще одним конкурентом в отношении гиперзвукового оружия является Китай, отметил Хегсет.

Автор материала привел недавнее заявление кандидата на пост заместителя министра обороны Стива Файнберга, призвавшего коллег из Пентагона развивать гиперзвуковые технологии.

«Мы не можем позволить китайцам быть быстрее нас, как в вооружении, так и в самолетах», — заявил Файнберг.

В конце февраля издание Military Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о планах американской армии осенью 2025 года развернуть первую оперативную гиперзвуковую ракетную систему дальнего действия (LRHW) Dark Eagle.

Последнее успешное испытание Dark Eagle было проведено в декабре 2024 года. Ракету запустили с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября 2024 года российские военные впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске был произведен в качестве ответа на применение украинской армией натовских систем ATACMS.

«Орешник» не имеет аналогов. Ракеты могут поражать высокозащищенные цели и объекты, расположенные на большой глубине. Десятки саморазделяющихся боевых блоков ракеты развивают скорость около 3 км/с, а температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. В России налажено серийное производство ракетных комплексов «Орешник».

Ряд западных экспертов оценил появление новой гиперзвуковой ракетной системы у России. Высказывались мнения о том, теперь НАТО нечем ответить Москве, и о том, что ракеты «Орешника» невозможно перехватить.