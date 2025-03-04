Вашингтон, 4 марта, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Украинские формирования израсходуют все имеющиеся у них вооружения из США в течение двух-трех месяцев. Об этом 4 марта сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источник в разведке Украины.

Aimee Dilger/Global Look Press

По его словам, после того как у украинских войск закончатся запасы американского оружия, их положение станет очень сложным.

«Полного коллапса не случится, но мы будем вынуждены покидать некоторые позиции значительно быстрее», — отметил источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Reuters написало, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. Отмечалось, что это нужно для пересмотра помощи и понимания, помогает ли она разрешению конфликта.

Высокопоставленный чиновник США ранее отметил в беседе с телеканалом CNN, что Украину ожидают суровые последствия после остановки американской военной помощи. По его словам, проблемы у украинской армии начнутся через несколько недель после официальной остановки помощи от США.

Американское руководство приняло такое решение после того, как в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе нее американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президента США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурно выругаться.

Трамп после этого попросил главу киевского режима досрочно покинуть Белый дом, совместную его пресс-конференцию с Зеленским отменили, а также не была подписана сделка по украинским полезным ископаемым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что в Москве считают решение Трампа о приостановке военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию конфликта. Он уточнил, что США до этого являлись главным поставщиком оружия киевскому режиму.