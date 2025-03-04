Казань, 4 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Донат Сорокин/ТАСС TASS Сергей Устюгов

Спортсмен преодолел дистанцию за 3.02,51. Серебро досталось лыжнику из Татарстана Владиславу Осипову, уступившему победителю 0,75 секунды. Бронзовая награда у еще одного представителя региона — Савелия Коростелёва, финишировавшего с отставанием 1,44.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября лыжник из Тюменской области Денис Спицов стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом, проводившейся на первом этапе Кубка России в Хакасии. На дистанции свободным стилем спортсмен показал время 32 минуты 38,6 секунды. Серебряную медаль завоевал Большунов, выступавший от Республики Татарстан. Третье место у тюменца Артёма Мальцева. Он финишировал спустя 12 секунд после Спицова.