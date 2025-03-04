Москва, 4 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, выступающих против законопроекта о защите людей от бездомных животных, а также попросил коллег не «уходить в рассуждение».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение. Причем критикуют те, кто выступает за смертную казнь в отношении людей. Вот и просто возьмите, на чашу весов поставьте, гуманисты», — заявил он на пленарном заседании Госдумы 4 марта.

Кроме того, Володин отметил важность принятия решения по законопроекту, подчеркнув, что высшая ценность — это человек, и человека необходимо защищать, в том числе и от уличных животных.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля.

Инициаторы предлагают исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Взамен этого предлагается наделить власти регионов полномочиями на установление предельного срока содержания животных в приютах. По задумке авторов инициативы, в случае истечения срока содержания животное нужно будет усыпить.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Сочи две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребёнка госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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