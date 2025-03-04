Москва, 4 марта, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в России несколько товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

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Starbucks зарегистрировала два товарных знака в январе и феврале. К настоящему моменту решение о регистрации принято еще по двум заявкам компании. Кроме того, ряд заявок Starbucks проходят экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, Starbucks объявила об уходе из России в марте 2022 года. В России работало более 100 кофеен этой сети.

Российские активы компании приобрел рэпер Тимур Юнусов (Тимати). Сеть переименовали в Stars Coffee, на логотипе вместо русалки появилась девушка в кокошнике.

В конце мая прошлого года Starbucks Corporation подала в Роспатент заявки на регистрацию 14 товарных знаков. Компания решила зарегистрировать такие бренды, как Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко в феврале заявил, что западным брендам будет не просто вернуться в Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для возвращения в Россию западным компаниям необходимо проявлять уважение к истории страны и к ее героям.