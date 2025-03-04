В США уличили демократов в планах сорвать выступление Трампа
Axios: демократы хотят сорвать выступление Трампа в конгрессе США
Вашингтон, 4 марта, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Американские законодатели от Демократической партии обсуждают попытку помешать выступлению президента США Дональда Трампа 4 марта в конгрессе, в том числе путем полного срыва его речи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Один из членов палаты представителей рассказал изданию, что представители демократов изыскивают способы наиболее эффективно «выразить свое негодование» по поводу политики нынешней администрации США, однако у них имеются серьезные разногласия на тему того, как это нужно делать.
«Законодатели-демократы обсуждают перечень вариантов опротестования выступления Трампа в конгрессе во вторник, в том числе и откровенный срыв [его выступления]», — говорится в публикации.
Уточняется, что конгрессмены от Демпартии обсуждали возможность уйти из зала заседаний во время тех тезисов из речи главы Белого дома, с которыми они не будут согласны, а другие собираются сидеть во время выступления Трампа «с каменным лицом» и не аплодировать ему.
По словам автора публикации, представители демократов также обсуждали другие способы выразить свое несогласие с политикой действующей администрации США, к примеру, принести на заседание конгресса плакаты, яйца или пустые упаковки из-под яиц, что должно символизировать рост цен, а также карманные конституции США, красные карточки и трещотки.
Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что 4 марта расскажет «всё как есть». Он пообещал, что вечер вторника будет грандиозным, однако не стал уточнять, что именно имеет в виду.
В Овальном кабинете Белого дома 28 февраля прошла встреча американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп указал на неминуемость мирных переговоров, а тот в свою очередь выступил за продолжение вооруженного конфликта на Украине и потребовал от США «гарантий безопасности». Зеленский также пытался возражать главе Белого дома и вице-президента США Джей Ди Вэнсу, а также при этом позволил себе нецензурно выругаться.
Руководство США после этого выставило главу киевского режима из Белого дома, совместную пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили, а также не была подписана сделка по украинским полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Европу вслед за США прекратить поддерживать киевский режим во главе с Зеленским. При этом политик сравнил последнего с больной собакой.