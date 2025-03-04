Вашингтон, 4 марта, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Американские законодатели от Демократической партии обсуждают попытку помешать выступлению президента США Дональда Трампа 4 марта в конгрессе, в том числе путем полного срыва его речи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

© Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

Один из членов палаты представителей рассказал изданию, что представители демократов изыскивают способы наиболее эффективно «выразить свое негодование» по поводу политики нынешней администрации США, однако у них имеются серьезные разногласия на тему того, как это нужно делать.

«Законодатели-демократы обсуждают перечень вариантов опротестования выступления Трампа в конгрессе во вторник, в том числе и откровенный срыв [его выступления]», — говорится в публикации.

Уточняется, что конгрессмены от Демпартии обсуждали возможность уйти из зала заседаний во время тех тезисов из речи главы Белого дома, с которыми они не будут согласны, а другие собираются сидеть во время выступления Трампа «с каменным лицом» и не аплодировать ему.

По словам автора публикации, представители демократов также обсуждали другие способы выразить свое несогласие с политикой действующей администрации США, к примеру, принести на заседание конгресса плакаты, яйца или пустые упаковки из-под яиц, что должно символизировать рост цен, а также карманные конституции США, красные карточки и трещотки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что 4 марта расскажет «всё как есть». Он пообещал, что вечер вторника будет грандиозным, однако не стал уточнять, что именно имеет в виду.

В Овальном кабинете Белого дома 28 февраля прошла встреча американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп указал на неминуемость мирных переговоров, а тот в свою очередь выступил за продолжение вооруженного конфликта на Украине и потребовал от США «гарантий безопасности». Зеленский также пытался возражать главе Белого дома и вице-президента США Джей Ди Вэнсу, а также при этом позволил себе нецензурно выругаться.

Руководство США после этого выставило главу киевского режима из Белого дома, совместную пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили, а также не была подписана сделка по украинским полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Европу вслед за США прекратить поддерживать киевский режим во главе с Зеленским. При этом политик сравнил последнего с больной собакой.