Киев, 4 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Украина готова заключить сделку по редкоземельным металлам с США. Об этом 4 марта заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».

dpa/picture-alliance/Global Look Press Денис Шмыгаль

«Мы ищем эти возможности кооперации, базирующейся на экономических процессах, в том числе и в соглашении о совместном создании инвестиционного фонда. На Украине мы готовы его подписывать», — заявил он.

По словам Шмыгаля, Киев «абсолютно твердо» настроен продолжать работу с Вашингтоном и надеется, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться. В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

Позже Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». По его словам, диалог должен быть равноправным и конструктивным.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что Зеленский пошел на провокацию в ходе разговора с Трампом для пересмотра соглашения по редкоземельным металлам. Он обратил внимание, что глава киевского режима прибегнул к откровенному шантажу, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины.

3 марта Трамп заявил, что для заключения сделки с Украиной по редкоземельным металлам глава Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне.