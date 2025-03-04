Москва, 4 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России успешно завершило доклинические исследования онковакцины против колоректального рака. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Доказана безопасность и хорошая переносимость вакцины у экспериментальных животных, а также подтверждён сам факт того, что персонифицированный подход к лечению аденокарциномы кишечника эффективен и приводит к улучшению прогноза заболевания», — отметила она на пленарном заседании II Всероссийского женского форума «Женщины за здоровое общество».

Скворцова подчеркнула, что по инициативе агентства приняли закон о применении персонализированных препаратов, и в этом году возможно применение вакцины против колоректального рака у пациентов. Ожидается, что испытания других онковакцин теперь будут проходить быстрее, сейчас идут работы по созданию неоантигенных и Т-лимфоцитарных вакцин против меланом и глиобластом.

Центр стратегического планирования ФМБА разработал противоопухолевый генноинженерный препарат, активирующий механизмы гибели раковых клеток. В этом году начнутся его клинические исследования в рамках Национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Кроме того, Центр радиологии и онкологии ФМБА вместе с Государственным научным центром атомных реакторов Росатома создали и внедрили несколько эффективных радиофармацевтических препаратов, в том числе Лютеций-177, Актиний-225, Радий-223.

Глава ФМБА также рассказала, что Центр физико-химической медицины агентства создал технологию аутологичного хрящевого импланта, полученного из стволовых клеток пациента. Доклинические исследования подтвердили безопасность и высокий регенеративный потенциал технологии. В настоящее время проводятся клинические исследования у пациентов с травмами хрящевой ткани. Центр мозга и нейротехнологий разработал тканеинженерный конструкт НЕЙРОМАТ для лечения спинальных травм. В 2024 году начнутся его клинические исследования.

«ФМБА находится на острие биомедицинских технологических разработок, как в областях наших основных полномочий по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности и созданию средств защиты человека в экстремальных условиях, так и в целом в развитии здоровьесберегающих технологий», — подчеркнула Скорцова.

Она также сообщила, что внедрение стандартизованных научно-технологических платформ позволило научным центрам агентства разработать более 40 лекарственных препаратов, из которых более 20 уже зарегистрированы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года был зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)», созданный специалистами ФМБА. Лекарственное средство оказывает высоколокализованный противоопухолевый эффект, уничтожая метастазы в костях и продлевая таким образом жизнь пациентам.