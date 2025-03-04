Москва, 4 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. В России судьи, работающие на футбольных матчах, будут придерживаться нового «правила восьми секунд» при оценке игровых действий вратарей. Об этом 4 марта заявил глава судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

Global Look Press

В соответствии с нововведением команде будет назначаться угловой удар, если вратарь соперников удерживал мяч в руках дольше восьми секунд.

«Последние пять секунд судья будет отсчитывать рукой, чтобы это было видно всем игрокам, зрителям, комментаторам и тренерам команд. На мой взгляд, плюсы этого нововведения в том, что правила о затяжке времени были очень размыты», — процитировал специалиста портал «Чемпионат.com».

Мажич напомнил, что ранее за удержание мяча голкипера наказывали свободным ударом, новое же правило куда строже. Он подчеркнул, что РФС оповестит российские лиги об изменениях, как только придет официальное письмо от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и Международной федерации футбола (ФИФА). Параллельно начнется подготовка арбитров по измененным правилам.

Как сообщало ИА Регнум, IFAB утвердил новые правила игры в футбол 1 марта. Помимо «правила восьми секунд» право разговаривать с арбитром будут иметь только капитаны команд. По мнению экспертов, это должно привести к более уважительному и организованному общению на поле.