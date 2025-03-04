Санкт-Петербург, 4 марта, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Производственное здание горит в Приморском районе Санкт-Петербурга на площади в 3,5 тыс. квадратных метров. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

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Информация о пожаре по адресу Приморский район, 1-я Конная Лахта, д. 1, поступила в 13:30. К ликвидации пожара привлекли девять единиц техники и 38 человек личного состава.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

В 15:32 пожар локализовали.

Ранее, ночью 3 марта, на уфимском НПЗ вспыхнул пожар. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Позднее очаг возгорания локализовали. Утром 3 марта сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на НПЗ в Уфе. В результате пожара пострадал один человек. Его доставили в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение.