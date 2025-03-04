Москва, 4 марта, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Павел Крашенинников 4 марта в музее Победы провел встречу с членами Ассоциации юристов России и будущими правоведами, а ныне студентами московских вузов, на которой обсудили книгу, посвященную юбилею Великой Победы, — «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939–1953 гг.».

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Собравшиеся рассмотрели подготовку и проведение суда возмездия, о котором писал автор в своей книге.

«Нюрнбергский Международный военный трибунал был учрежден СССР, США, Великобританией и Францией 8 августа 1945 г. в Лондоне. Но еще в Тегеране 30 октября 1943 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали совместную декларацию, в которой говорилось, что главные военные преступники «будут наказаны совместным решением правительств союзников», — процитировали на собрании строки из труда Крашенинникова.

Вопрос суда автор изучал по архивным документам. Он уточнил, что изначально Великобритания и США думали обойтись без него: ограничиться созданием списка 50 или 100 лиц, ответственных за преступления фашистов по всеобщему мнению, и расстрелять. Сталин отверг такой подход, потому что понимал — ненависть советских людей к немецко-фашистским захватчикам была беспредельной.

«Для страны было важно разоблачить, покарать и проклясть главных военных преступников на глазах у мирового сообщества, показать ему, какое чудовище удалось победить и какие тяжелые раны получила советская страна в этой смертельной битве», — написал автор.

Позже к мнению Сталина присоединились Рузвельт и Черчилль. В итоге союзники, несмотря на различия в социальном строе и действующем праве, смогли найти взаимоприемлемую формулу понятия «международное преступление». Они пришли к тому, что юрисдикция трибунала распространялась исключительно на нацистов и их пособников.

8 августа 1945 г. СССР, США, Великобритания и Франция подписали Соглашение о создании трибунала. Правительства 19 стран присоединились к соглашению, и 23 государства — участника ООН утвердили Устав Международного военного трибунала. Процесс над главными нацистскими преступниками начался 20 ноября 1945 г. и завершился 1 октября 1946 г.

Нюрнбергский процесс привнес новую категорию международных преступлений — «преступления против человечности». Помимо этого, был принят универсальный правовой принцип прав человека, ссылаясь на который, следовало рассматривать подобные преступления и который нужно инкорпорировать в новый международный правовой порядок, для следования которому учредили ООН.

После главного Нюрнбергского процесса нацизм, фашизм и милитаризм повсеместно стали трактоваться как вселенское зло. В этом тогда ни у кого сомнений не было.

Отдельно в книге представлены материалы о военном трибунале над главными японскими военными преступниками. Об этом сегодня не любят вспоминать в Токио.

Россия предпринимает всё, чтобы память о подвиге советских солдат и о зверствах фашистов не стерлась. В декабре Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с неонацизмом. В документе были озвучены способы борьбы с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Он подчеркивал, что украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны. Президент напомнил, что те начали делать вид, что отказались от своих взглядов, только после того как поняли, что нацизм обречён.