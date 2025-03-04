Москва, 4 марта, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Объявлены итоги конкурса XXV всероссийского конкурса «Инженер года — 2024». Победителями в номинациях «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» стали специалисты дочерних предприятий «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Названы победители всероссийского конкурса «Инженер года»

Победителем конкурса для участников до 30 лет стал ведущий инженер «РН-Ванкор» Михаил Клочков. Он регулярно побеждает на научных конференциях регионального, всероссийского и международного уровня. По итогам Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти» к внедрению рекомендовано его решение по автономному энергообеспечению удаленных кустов скважин, который позволит развивать нефтегазовую инфраструктуру в отдаленных регионах.

Также призером конкурса в категории «Инженерное искусство молодых» стала сотрудница научного института компании в Самаре Анастасия Михайлова. В научном институте она занимается разработкой и внедрением проектов, направленных на охрану окружающей среды.

В свою очередь ведущий инженер «Востсибнефтегаз» Александр Нигай разработал и внедрил в производство два важных устройства: портативную акустическую камеру для поверки ультразвуковых расходомеров газа и гальванометрическую рулетку для достоверного измерения уровня подтоварной воды в стальных резервуарах. Александр — автор 30 научных публикаций и одного патента РФ.

Руководитель проектов по бурению «Самаранефтегаз» Алексей Храмцов занимается вовлечением в разработку залежей природных битумов на севере Самарской области. Он разработал три предложения, которые связаны с применением альтернативного устьевого оборудования, маркерной диагностикой, а также с сокращением капитальных вложений в освоение скважин. Храмцов также стал автором четырех научных публикаций, в том числе одного патента РФ на программный компонент.

Дмитрий Нарушев, супервайзер «Самаранефтегаз», внедрил в производство 32 рационализаторских предложения по усовершенствованию технологий ремонта скважин. Он курирует внедрение новой техники и технологий в производстве. Дмитрий также автор двух научных публикаций, в том числе одного патента РФ на полезную модель.

Анна Мамурова, химик АНХК, занимается контролем состояния атмосферного воздуха в Ангарске, является наставником молодых специалистов и преподает в Межотраслевом учебном центре. Она разработала 15 новых методик лабораторного контроля. Все они прошли метрологическую аттестацию и госэкспертизу и успешно применяются в деятельности предприятия.

На счету инженера «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Александра Ленских — опубликованные научные работы и патент на изобретение устройства для очистки полости трубопровода. Александр — многократный победитель отраслевых научно-технических конференций и инженерных чемпионатов.

Конкурс «Инженер года» проходит при поддержке правительства Российской Федерации. Победителям присваивается звание лауреата конкурса и вручаются дипломы, памятные медали, сертификаты и серебряные знаки «Профессиональный инженер России».