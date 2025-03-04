Москва, 4 марта, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Европейская тоталитарно-либеральная элита напугана консервативными настроениями в странах Европы из-за действий президента США Дональда Трампа. Об этом 4 марта сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», которые являются открытыми сторонниками президента США Д. Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит… Европейская тоталитарно-либеральная элита явно опасается «консервативного разворота Европы» под влиянием Трампа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что Брюссель «не стесняется в средствах», чтобы помешать сторонникам американского лидера в ЕС. К таким консервативным лидерам ведомство отнесло премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его словацкого коллегу Роберта Фицо и претендующего на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску. Последнему 26 февраля было предъявлено обвинение в действиях, якобы направленных против конституционного строя, а его победа на выборах — аннулирована.

Как ранее передавало ИА Регнум, утром 4 марта агентство Reuters, ссылаясь на источник, объявило, что американская военная помощь киевскому режиму была прекращена без указания даты возобновления. Это произошло на фоне перепалки, произошедшей 28 февраля в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о нежелании прекращать вооруженный конфликт, несмотря на позицию США о мирном урегулировании.

2 марта Орбан призвал председателя Евросовета Антониу Кошту начать переговоры с Москвой для завершения украинского конфликта. Он добавил, что Евросоюзу необходимо последовать примеру США. Позже представитель правительства страны Золтан Ковач заявил о поддержке властей Будапешта политики, проводимой Трампом в отношении Киева, и приостановления военной помощи.

Кроме того, 3 марта в Словакии приняли решение проверить законность передачи военной техники Украине властями страны в 2022–2023 годах. Ранее председатель входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что страна вправе потребовать от киевского режима вернуть долг — €3,5 млрд за оказанную помощь.