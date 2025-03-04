Волоколамск, Московская область, 4 марта, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Трое детей отравились неизвестным веществом в Волоколамске. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом 4 марта сообщили в минздраве Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

«Трое подростков проходят лечение в больнице, подведомственной минздраву МО. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — процитировал ТАСС собеседника.

По данным регионального главного управления СК РФ, 3 марта в одной из городских квартир дети в возрасте от восьми до 17 лет резко почувствовали недомогание и потеряли сознание. Троих госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «Токсическое отравление неизвестным веществом».

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. 4 марта правоохранители совместно с криминалистами, специалистами пожарно-технической и газовой служб осмотрят место происшествия для назначения комплекса судебных экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы отравились дети, приехавшие из Ростова-на-Дону на соревнования по танцам. Отмечалось, что помощь врачей потребовалась девяти постояльцам.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Московское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в связи с пищевым отравлением детей. Специалисты взяли пробы пищевой продукции и биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей.