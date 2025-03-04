Москва, 4 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. За решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений независимому кандидату в президенты республики Кэлину Джорджеску стоит руководство Европейского союза. Об этом 4 марта сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС Кэлин Джорджеску

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае», — говорится в нем.

Уточняется, что фон дер Ляйен угрожала действующим властям Румынии ограничением доступа к фондам Евросоюза, если политик, являющийся представителем несистемных сил, будет продолжать участвовать в выборах президента республики.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля действующие власти Румынии задержали и доставили Джорджеску на допрос в Генеральную прокуратуру. Отмечалось, что прокуроры выдали ордер на арест политика, на основании которого был начат его поиск.

Позднее в этот же день издание News написало, что Джорджеску был задержан правоохранителями в качестве подозреваемого по делу о фальсификации источников финансирования избирательной кампании. Кандидата в президенты Румынии заподозрили в угрожающих конституционному строю действиях и в создании фашистской организации. При этом в домах ряда сторонников политика были проведены обыски.

Американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск 26 февраля осудил задержание Джорджеску. Он назвал произошедшее «полным бардаком».

В начале декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, на котором побеждал Джорджеску. Сам политик назвал такие действия нынешних властей республики государственным переворотом и 2 января обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков 2 февраля отметил, что Джорджеску обвинили в нарушении избирательного законодательства и могут не допустить к новым выборам в мае. Он уточнил, что ЕС сделает всё, чтобы политик не выиграл на президентских выборах в Румынии.