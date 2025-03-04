Брюссель, 4 марта, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Евросоюз в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить киевскому режиму что-то подобное только к 2030 году, а пока рассматривает промежуточные решения. Об этом 4 марта заявил представитель Еврокомисссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

Lance Cpl. Samantha Rodriguez/Global Look Press

«Когда речь заходит о Starlink, то мы очень усердно работаем над спутниковой группировкой IRIS 2. Она заработает в полную силу только к 2030 году», — заявил он.

По словам Ренье, в настоящее время разрабатывается альтернативное решение, которым является GovSatCom, представляющий собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах — членах ЕС.

Он добавил, что Украина выразила заинтересованность в преимуществах GovSatCom, в настоящее время Еврокомисссия занимается этим вопросом.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля президент США Дональд Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа подписать соглашение о доступе к полезным ископаемым в качестве компенсации за американскую помощь. Агентство Reuters предположило, что есть возможность отключения на Украине системы Starlink.

Позднее глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию Reuters о планах Вашингтона отключить Starlink для Украины в случае отказа Киева от заключения сделки по полезным ископаемым.

23 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские специалисты начали разрабатывать альтернативу на случай отключения страны от спутникового интернета Starlink.

28 февраля в Белом доме произошёл скандал. Глава киевского режима Владимир Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, отметив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Зеленский, в свою очередь, выступил против прекращения огня и перемирия.

4 марта Reuters со ссылкой на источник сообщило, что около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. Это подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.