Вильнюс, 4 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Литовское издательство Sofoklis 4 марта сняло с продажи книгу вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса» из-за политики США в отношении Украины.

ИА Регнум

«После приостановки администрацией президента США помощи Украине издательство Sofoklis изымает из продажи книгу Дж. Д. Вэнса «Элегия Хиллбилли», — говорится на странице издательства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Условием для отмены этого ограничения назвали изменение американской политики в отношении Украины.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters ранее сообщило, что США приостановили поставки вооружений Украине с 4:30 мск 4 марта. По данным издания, Вашингтон решил понять, способствует ли военная помощь завершению конфликта.

Днем ранее представитель Белого дома подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «сфокусирован на мире», в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского. Вашингтону нужно, чтобы его партнеры также были привержены этой цели, поэтому принято решение пересмотреть помощь, чтобы внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт приветствует приостановку военной помощи Украине. Вместо поставок оружия нужно начинать мирные переговоры, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта напомнил, что США до этого времени были основным поставщиком оружия киевскому режиму. Если Вашингтон действительно решит приостановить военную помощь, это будет лучшим вкладом в урегулирование конфликта на Украине, подчеркнул представитель Кремля.