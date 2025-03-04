Варшава, 4 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. США приостановили отправку на Украину военных грузов через логистический хаб в аэропорту Ясенки в городе Жешуве. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press Дональд Туск

«Донесения, которые идут с [польско-украинской] границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», — заявил он перед заседанием польского кабмина.

Туск добавил, что это решение Белого дома, а также разговоры о вероятном частичном снятии американских санкций с России, являются «самым большим вызовом за последние десятилетия».

Как передавало ИА Регнум, Reuters со ссылкой на источник сообщило, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. По словам источника, это нужно, чтобы понять, способствует ли такое решение урегулированию конфликта. При этом собеседник агентства не стал раскрывать, сколько продлится приостановка военной поддержки Украины.

Этому решению предшествовал скандал в Белом доме. Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля в присутствии журналистов устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, отметив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Зеленский, в свою очередь, выступил против прекращения огня и перемирия. Он также пытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что решение Трампа о приостановке отправки всей военной помощи Украине является шагом к мирному урегулированию. Он отметил, что до сих пор США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса на Украине.