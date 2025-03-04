Киев, 4 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину за поддержку ВС РФ и спецоперации. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Иван Охлобыстин

В СБУ уточнили, что Охлобыстин обвиняется по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, о поддержке конфликта и «глорификации» (прославлении) представителей ВС РФ.

По данным спецслужбы, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, посвященного вхождению новых территорий в состав России. На этом и других мероприятиях российский артист выступал в поддержку спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, общественным и культурным деятелям, а глава киевского режима Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях в отношении физических и юридических лиц из РФ и граждан других государств, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.

3 марта СБУ предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки специальной военной операции. Поводом стал тот факт, что после одного из концертов летом 2023 года артист публично пообещал выплачивать российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк украинской армии. Также утверждается, что Лепс закупал для войск РФ бронежилеты и передавал гуманитарную помощь.

25 февраля СБУ заочно обвинила российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в «подконтрольности Кремлю и ВС России». В сообщении отмечалось, что Дронов входит в круг эстрадных исполнителей, публично поддерживающих действия российского руководства и «прославляющих» лиц, участвующих в СВО. Сам певец на подобное ответил словами «Служу России!».