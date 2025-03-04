* (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено)

Санкт-Петербург, 4 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Под Петербургом трансгендерная женщина-актриса, которая позиционирует себя как блогер-ясновидящая, вместе с супругом убили и расчленили мужчину. После содеянного пара спрятала останки в чемоданы и вывезла их на берег Невы. Один из убийц оказался трансгендером по имени Лолита, который снимался в эпизодических ролях в российских сериалах, а также в YouTube-шоу разных блогеров. Об этом ИА Регнум рассказали знакомые Лолиты.

Кадр из видео

1 марта в отдел полиции Санкт-Петербурга позвонил местный житель и сообщил оперативникам, что нашел на берегу Невы два подозрительных чемодана. По словам очевидца, он регулярно занимается моржеванием и утром как обычно вышел на реку, чтобы искупаться, когда заметил около Рыбацкого моста два больших чемодана — черный и розовый, — от которых исходил сильный трупный запах. Прибывшие на место оперативники извлекли из воды останки неизвестного мужчины, возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и начали расследование.

В считанные дни полицейские вышли на след преступников, ими оказались двое жителей города Мурино Ленинградской области. Подозреваемых задержали в Петрозаводске (Республика Карелия), когда они пытались скрыться. Как выяснилось, они уехали из Петербурга на автобусе до города Лодейное поле, а затем сели на такси до Петрозаводска. Сообщалось, что в поездке они использовали технику конспирации.

«Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим 27-летним знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Социальные сети Лолита (в прошлом Аркадий) и её муж Даниил

Вскоре стали известны пикантные подробности о личностях подозреваемых в убийстве и их жертве. Оказалось, что преступление совершили двое 26-летних мужчин: актриса Лолита (в прошлом Аркадий, сменивший пол на женский), и её муж Даниил. Жертвой стал их друг, 27-летний трансгендер Арина (в прошлом Вячеслав), который в тот день зашел в гости к трансгендерной «семейной паре» (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено).

Социальные сети Арина (в прошлом Вячеслав)

В ходе застолья между Даниилом и Ариной (Вячеславом) вспыхнул бытовой конфликт, закончившейся убийством и расчленением последнего. Несколько дней «семейная пара» прожила в одной квартире с телом Арины, после чего преступники решили избавиться от останков друга, сложили их в чемоданы и вывезли на берег Невы.

Журналистам ИА Регнум удалось разыскать близкую подругу убитого трансгендера Вячеслава. Девушка рассказала, что её друг давно считал себя женщиной и просил называть его Ариной.

«По документам его звали Вячеслав, мы дружили с ним с детства. Он уже много лет считал себя женщиной, просил называть его Ариной. При этом официально пол он не менял, в паспорте он также оставался мужчиной. Он приехал в Питер из Новокузнецка и жил с девушкой, у них были отношения», — поделилась подруга погибшего Елизавета.

В разговоре с ИА Регнум жители дома в Мурино, где произошло убийство, рассказали подробнее о необычной «семейной паре».

«Несколько дней подряд жители верхних этажей писали в чате дома о неприятном запахе. Позже мы узнали, что парочка геев* убили у себя в квартире человека и жили с его трупом», — рассказал местный житель Иван (имя изменено).

По словам соседей, парочка совсем недавно переехала в Мурино из Москвы. Известно, что актриса Лолита в социальных сетях называла себя ведьмой и ясновидящей и не скрывала свою смену пола, которую сделала в 2023 году. Актриса снималась в ток-шоу «Игры Габара 6», а также работала вебкам-моделью в категории 18+ плюс иногда играла эпизодически роли, а также участвовала в массовке российских сериалов и фильмов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры допроса.

«Пригласила свою подругу. Сначала выпили, стали говорить… Конфликт какой-то произошел, после этого она еще в туалет отошла. Потом набросилась на нее, начала нож брать. Я ее уже как-то отодвинул, начал бить. Потом понял, что она умерла, я не знаю, мы испугались и вместе приняли решение», — неразборчиво объясняет свой поступок задержанный Даниил на допросе.

В ближайшее время фигурантов доставят в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).