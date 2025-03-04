Москва, 4 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. США и Иран должны разрешить существующие проблемы в двусторонних отношениях путем переговоров. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия уверена, что Соединенные Штаты и Иран должны разрешить все проблемы путем переговоров», — отметил Песков.

Он заметил, что Москва готова сделать все возможное для достижения этой цели.

По данным источников агентства, Москва согласилась помочь администрации президента Дональда Трампа провести переговоры с Ираном по вопросу ядерной программы республики.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 4 февраля подписал указ о максимальном давлении на Иран. Указ подразумевает использование всех возможностей правительства США по недопущению получения Ираном ядерного оружия и нацелен на сокращение экспорта иранской нефти в мире. Трамп отметил, что вынужден подписывать этот документ. Американский лидер подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Песков 5 февраля назвал Иран партнером России и заявил, что Москва продолжит тесно сотрудничать с Тегераном. Позже, 18 февраля, представитель Кремля заявил, что переговоры России и США не повлияют на сотрудничество Москвы с Тегераном.