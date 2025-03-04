Белград, 4 марта, 2025, 14:59 — ИА Регнум. На первом заседании весенней сессии Скупщины (парламента) Сербии произошла потасовка, в ходе которой представители оппозиции жгли фаеры и бросались яйцами. Трансляция велась на сайте сербского парламента.

Кадр из видео

Во время заседания парламентарии приняли повестку из порядка 50 пунктов, основным из которых является принятие поправок к закону об образовании на фоне массовых акций протеста из-за гибели в начале ноября 2024 года 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

После того, как повестку утвердили большинством голосов, депутат оппозиционного «Зелено-левого фронта» Радомир Лазович и его однопартийцы с выкриками в адрес властей Сербии пошли в сторону президиума.

После этого в центре зала произошла потасовка, в которой также принимали участие представители службы безопасности и члены правящей коалиции во главе с Сербской прогрессивной партией. В ходе нее оппозиционные депутаты зажгли фаеры и кидались яйцами, а спикера Скупщины Ану Брнабич облили водой.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин 2 марта заявил, что у организаторов протестов в стране нет шансов свергнуть президента республики Александра Вучича. Он отметил, что организаторы протестов пытаются спровоцировать инцидент, который приведет к серьезной политической проблеме, однако у них нет единого политического курса и человека, который мог бы сместить действующего президента Сербии.

В Нови-Саде в ноябре при обвале козырька здания железнодорожного вокзала погибло 15 человек, что спровоцировало массовые митинги. Протесты продолжаются охватывают всё большее количество городов. К митингам организовавших первые большие шествия студентов присоединились адвокаты, фермеры, преподаватели, также забастовку начали крупные государственные компании.

Вучич ранее отмечал, что представители спецслужб Запада через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, для чего используют студентов и других участников протестов. Он отметил, что власти Сербии будут до последнего момента ждать, перед тем как дать ответ на действия манифестантов.