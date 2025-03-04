Москва, 4 марта, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Специалисты московского научного института «Роснефти» совместно с Геофизическим центром Российской академии наук создали геомагнитную модель, которая позволяет управлять траекторией скважины в процессе бурения с высокой точностью.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России впервые создали геомагнитную модель высокого разрешения

Разработку будут применять на территориях с аномальным геомагнитным полем, где скопления горных пород искажают магнитное поле Земли. Если нет корректного учета искажений, то невозможно верно определить положение ствола в скважине для бурения.

Модель позволяет получить геомагнитные данные с детализацией 38 км. Это одно из наиболее высоких разрешений в мире.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России впервые создали геомагнитную модель высокого разрешения

Достоверность прогноза подтверждена результатами фактических инструментальных наблюдений на Приобском и Приразломном месторождениях «Роснефти» в Западной Сибири.