Москва, 4 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям. Об этом 4 марта сообщается на сайте ГД.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает установление административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических», — указано в сообщении.

Документ предполагает взыскивать с физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Должностные лица за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним должны будут заплатить от 100 до 200 тыс. рублей, юридические лица — от 300 до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта в России начал действовать закон, запрещающий продавать лицам младше 18 лет безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Прежде эти меры действовали только в ряде регионов, теперь запрет вводится повсеместно. Кроме того, запрещается продавать детям потенциально опасные газосодержащие товары, например баллончики для заправки зажигалок.

В мае прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл опрос в Telegram-канале по вопросу ограничения продаж энергетиков детям. 90% отметившихся пользователей поддержали запрет. Он также напомнил, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.