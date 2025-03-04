Москва, 4 марта, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина попытался перегородить дорогу проезжавшему мимо кортежу, который ехал мимо Кремля по Тверской улице, полиция сразу же задержала нарушителя. Видео инцидента 4 марта появилось в Сети.

Кадр из видео

На кадрах видно, как мужчина выбежал на середину проезжей части с поднятой рукой и пытался перегородить путь кортежу из трех машин, одна из которых была полицейской.

Однако машины не стали останавливаться и просто объехали нарушителя, после чего практически сразу его оперативно задержал сотрудник ГАИ и отвел на тротуар. Туда же немногим позже отправились еще четыре сотрудника органов безопасности.