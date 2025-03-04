Минск, 4 марта, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству организовать поиск в стране редкоземельных металлов и других ресурсов. Об этом 4 марта сообщило агентство «БелТА».

Владимир Смирнов/ТАСС

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром [природных ресурсов и охраны окружающей среды]», — заявил белорусский лидер во время кадровых назначений в правительстве.

По мнению Лукашенко, в стране недостаточно развита сфера геологоразведки. К тому же, из поля зрения белорусских специалистов выпадает тематика поиска редкоземельных металлов, уточнил президент.

«Редкоземельные металлы выговаривает только [президент Дональд] Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — заметил Лукашенко.

Он добавил, что заняться вопросом должны министр природных ресурсов и охраны окружающей среды и вице-премьер, курирующий сферу геологоразведки.

«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — заключил президент Белоруссии.

Ранее, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Глав государства подчеркнул, что России необходимо выстроить полный цикл от поиска и разработки таких месторождений и добычи ресурсов до глубокой их переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Страна располагает всем необходимым для начала этого процесса, добавил он.

Путин также говорил, что Россия готова предложить США совместные проекты по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии, а также совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Он добавил, что инвестиции в алюминиевый проект оцениваются в 15 млрд долларов, при этом Россия готова предоставить США 2 млн тонн алюминия, что позволило бы стабилизировать мировые цены.

Разговор о совместной разработке месторождений редкоземельных металлов ведут также глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. 28 февраля украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Глава Белого дома отмечал, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. По словам Трампа, сделка позволит это исправить. При этом сделку до сих пор не подписали из-за конфликта между сторонами.