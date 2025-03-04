Оттава, 4 марта, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Канадская провинция Онтарио может прекратить поставки электричества в США в ответ на введение пошлин на товары из Канады. Об этом 4 марта заявил глава правительства региона Даг Форд.

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«Мы будем использовать все возможные инструменты. Если они хотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю все, в том числе отключение их от энергии, и при этом буду улыбаться», — пригрозил он, выступая на пресс-конференции.

Форд пообещал, что будет отвечать на все попытки давления. Он также призвал другие канадские провинции объединиться и действовать сообща.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также ввел дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. При этом он заявил, что они вступят в силу 4 марта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это решение Трампа несправедливым. Он пообещал, что Оттава немедленно ответит на новые пошлины введением сборов в размере 25% на американские товары. По его прогнозу, жители соседней страны в результате будут больше платить за продукты питания, бензин и автомобили.