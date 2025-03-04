Завьяловский район, Алтайский край, 4 марта, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Момент убийства главы Завьяловского района Николая Онищенко в Алтайском крае попал на видео. Кадры опубликовал 4 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Камера видеонаблюдения засняла два припаркованных рядом автомобиля и еще один — в отдалении. В какой-то момент появился Онищенко, который спокойно шел к одной из машин. В это время из отдаленно стоявшего автомобиля вышел человек и, направляясь к чиновнику, открыл стрельбу. Онищенко упал, а убийца подошел к нему и продолжил стрелять в упор. Затем он развернулся и побежал. В этот момент хорошо было видно ружье в его руках.

На видео указана дата — 4 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Онищенко был убит при выходе из кафе в селе Завьялово из огнестрельного оружия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Силовики задержали по подозрению в убийстве местного жителя.

В управлении СК РФ по Алтайскому краю сообщили, что в нападении на Онищенко подозревают главу местного муниципального унитарного предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района» Анатолия Фенина. Мужчина пытался покончить с собой, но остался жив и сейчас находится в реанимации.

Как отметили в Следственном комитете, у Фенина был конфликт с Онищенко. Нападение могло произойти в связи с отстранением Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.