* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 марта, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Против ведущей телеканала «Дождь» Юлии Таратуты (СМИ и физическое лицо, признанные в РФ иностранными агентами) возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом 4 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

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«По версии следствия, не позднее 15 января 2025 года она, действуя в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что следствие рассматривает вопрос об объявлении ее в розыск, проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы. Таратута на данный момент находится за пределами России.

Как передавало ИА Регнум, Таратута была дважды в течение 2024 года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. 31 января прокуратура Москвы направила требование о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ в СК.

Телеведущая Таратута была внесена в список иностранных агентов в декабре 2022 года. До этого в марте телеканал «Дождь» также был признаны иноагентом: по данным надзорного ведомства, через это СМИ распространялись материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине.