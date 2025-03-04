Киев, 4 марта, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Принципы главы киевского режима Владимира Зеленского для ведения переговоров с США напоминают игру в Клуб веселых и находчивых (КВН), в то время как американский президент Дональд Трамп разыгрывает шахматную партию. Об этом 4 марта заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Sean Kilpatrick/AP/TASS

В пример он привел ироничную «методичку» по проведению украинским политиком сделок, где первым пунктом шла ссора с Трампом, вторым — поиск посредников для восстановления отношений с американским лидером. Нардеп отметил, что параллельно посредники постараются получить что-то от Украины за свои услуги.

«Далее пробуем добиться тех же переговоров с Трампом, только на менее выгодных условиях. Ставим под риск вообще всю поддержку Украины. Пока Трамп играет в шахматы, Зеленский играет в КВН», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Ранее, 28 февраля, Зеленский провел провальные переговоры с Трампом, после которых США отменили подписание сделки по полезным ископаемым. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что военная помощь киевскому режиму от США прекратилась в районе 4:30 мск 4 марта без указания даты возобновления поставок оружия.

Гончаренко призвал главу киевского режима извиниться перед президентом США, так как остановка американской военной помощи Украине станет катастрофой. Он добавил, что Украине нужно разработать четкий план, как выживать без американской помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта отметил, что стремление Трампа мирно разрешить украинский кризис заслуживает только одобрения. Россия будет и дальше наблюдать за действиями администрации президента США и отмечать развитие ситуации, добавил он.