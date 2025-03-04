Варшава, 4 марта, 2025, 15:40 — ИА Регнум. США не стали советоваться со своими союзниками, когда принимали решение о приостановке военной помощи Украине. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.

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«[Решение США о приостановке помощи Украине] было принято без информирования и консультаций с союзниками по НАТО и [с союзниками] в рамках формата «Рамштайн» — группы, которая занимается поддержкой сражающейся Украины», — рассказал он в ходе брифинга.

Пресс-секретарь польского МИД назвал ситуацию после такого решения Вашингтона очень серьезной, так как она имеет громадное политическое значение. Вроньский добавил, что правительство Польши обсудит остановку помощи Украине от США на ближайшем заседании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Reuters написало, что США прекратили военную помощь Киеву около 4:30 мск 4 марта без указания даты возобновления поставок оружия. Уточнялось, что такое решение нужно для пересмотра помощи и понимания того, способствует ли она разрешению конфликта на Украине.

Телеканал CNN вечером 3 марта сообщил, что без военной помощи от США Украина сможет удержать нынешний темп боевых действий только несколько недель или максимум до лета. По словам источников агентства, этот удар станет для Киева большим и «парализующим».

Перед этим, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе нее Трамп указал на неминуемость мирных переговоров, а лидер киевского режима выступил за продолжение вооруженного конфликта и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Зеленский также попытался возражать главе Белого дома и вице-президента США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурно выругаться.

Руководство США после этого попросило главу киевского режима досрочно покинуть Белый дом, совместную пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили, и также не была подписана сделка по украинским полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что страны Европы пытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона поставлять оружие. Он также назвал остановку поставки американских вооружений Украине наилучшим вкладом США в достижение мира.