Москва, 4 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 150 военных и один танк в Курской области. Об этом 4 марта сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток российские войска отразили пять контратак ВСУ, два украинских военнослужащих сдались в плен.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 845 военных, 383 танка, 293 боевые машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 боевых бронированных машин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска 28 февраля освободили населённый пункт Новая Сорочина в Курской области. За неделю с 22 по 28 февраля было освобождено восемь населённых пунктов, в том числе три в Курской области ― Погребки, Орловка и Никольский.

Офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» ВС РФ с позывным Витязь 1 марта сообщил, что российские военные во время штурма позиций ВСУ близ селения Старая Сорочина уничтожили подразделение украинских десантников. Военные ликвидировали пять бойцов ВСУ, еще двоих взяли в плен.