Нижний Новгород, 4 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде полуторагодовалая девочка госпитализирована с отравлением наркотическим веществом. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«1 марта 2025 года из квартиры, расположенной в городе Нижнем Новгороде, в инфекционную больницу с признаками отравления наркотическим веществом доставлена полуторагодовалая девочка», — сообщили в ведомстве.

СК РФ возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Выясняются все обстоятельства произошедшего. Специалисты проверяют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске в конце декабря маленький ребенок случайно отравился алкоголем. Шестилетний мальчик на дне рождения отца выпил стакан водки, перепутав ее с газировкой, когда взлослые вышли на балкон. Ребенку стало плохо, отец вызвал скорую помощь. Мальчика госпитализировали в реанимацию. Позже стало известно, что ребенка перевели в отделение педиатрии.