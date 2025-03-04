Москва, 4 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Европе вслед за США стоит перестать поддерживать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение 4 марта высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который сравнил Зеленского с больной собакой.

Сергей Корсун ИА регнум

По словам Медведева, администрация президента США Дональда Трампа больше не хочет поддерживать «нацистскую шавку в Киеве», которую теперь радостно подобрали страны Европы.

«Но это бессмысленно: безумная больная собака опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий», — написал он по-английски в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало, ранее 4 марта агентство Reuters написало, что США прекратили военную помощь Киеву около 4:30 мск без указания даты возобновления поставок оружия. Отмечалось, что это необходимо, чтобы пересмотреть помощь и понять, способствует ли она разрешению украинского конфликта.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц 3 марта отметил, что американская военная помощь Украине и терпение американцев не безграничны. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американские граждане устали оплачивать нужды обороны Украины и финансировать конфликт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта рассказал, что в Кремле считают решение Трампа о приостановке отправки всей военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что до этого США были главным поставщиком оружия Украине.